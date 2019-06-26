Детали от С-300: шпион из Польши получил 14 лет

Мосгорсуд приговорил шпиона из Польши к 14 годам заключения

В Москве к 14 годам колонии строгого режима приговорен польский шпион Мариан Радзаевски, который пытался достать в России секретные детали зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти их к себе на родину. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деятельность иностранных шпионов за последние годы активизировалась.

Московский городской суд во вторник, 25 июня, приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски за шпионаж в пользу Варшавы - он пытался достать в России секретные детали зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти их к себе на родину.

Поляк был задержан и арестован еще в апреле прошлого года. На него было заведено дело по ст. 276 УК России "Шпионаж". Те комплектующие, которые пытался незаконно "экспортировать" шпион, имеют статус продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

"При попытке совершения сделки Радзаевски был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России. В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Данное уголовное дело было рассмотрено Мосгорсудом в закрытом режиме.

В начале нынешнего месяца Крымский Верховный суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Константина Давыденко по делу о шпионаже в пользу СБУ.

"6 июня 2019 года Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (статья 276 УК РФ) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, задержанный в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе", - рассказали в ФСБ.

В ходе расследования дела было установлено, что мужчину завербовали в Службе безопасности Украины.

Он осуществлял разведку на территории Республики Крым. "Давыденко целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ", - пояснили в ведомстве.

В апреле нынешнего года российский политический активист, председатель правления межрегиональной общественной организации "Право на оружие" Мария Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы за якобы связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США без регистрации.

Соответствующее решение принял суд округа Колумбия. После истечения этого срока осужденная будет депортирована в Россию без права въезда в США. В декабре прошлого года Бутина признала себя виновной в попытке оказания влияния на членов Национальной стрелковой ассоциации США - обширную сеть сторонников президента США Дональда Трампа.

Прокуроры признали, что 30-летняя Бутина не является шпионом в традиционном смысле, но выразили уверенность, что ее преступление все же могло поставить под угрозу национальную безопасность США.

Двумя неделями ранее Мосгорсуд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России -

норвежец пытался выведать информацию об атомных подводных лодках Военно-морского флота России.

В итоге подследственный был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ФАН.

Берг был арестован в Москве зимой 2017 года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме - часть материалов дела засекречена, передает НСН. Норвежский шпион получал сведения от сотрудника оборонного предприятия РФ, действовавшего под контролем ФСБ. По словам гособвинителя, Берг был завербован Норвежской разведывательной службой "за денежное вознаграждение".

Также в апреле Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала своего бывшего сотрудника Владимира Куликова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Куликов в 1990-е годы считался одним из лучших сотрудников учреждения. Во время работы в КАПО он был награжден орденом Орлиного креста. После ухода из полиции Куликов работал тренером по дзюдо.

Двумя месяцами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деятельность иностранных шпионов за последние годы активизировалась. По его словам, за российскими гражданами "повсеместно" следят иностранные спецслужбы.

"Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активировалась", - пояснил представитель Кремля.

Рафаэль Фахрутдинов