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26.06.2019
ТАСС

В составе ВДВ России будет создана пятая дивизия

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Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, речь идет о воссоздании 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. План развития Воздушных десантных войск России предусматривает воссоздание в их составе 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая станет пятой по счету в составе этого рода войск. Об этом сообщил ТАСС во вторник в ходе форума "Армия-2019" глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Планируется воссоздать в составе ВДВ 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию", - сказал Шаманов.

По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, когда именно это произойдет, поскольку "пока окончательного решения по срокам воссоздания дивизии не принято". "Но принципиальное решение на этот счет есть", - подчеркнул глава думского комитета.

Ранее Шаманов сообщал, что полки 104-й дивизии будут дислоцироваться в трех городах - Ульяновске, Пензе и Оренбурге.

В настоящее время в состав ВДВ входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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