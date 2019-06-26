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26.06.2019
ТАСС

Вертолет Ми-8АМТШ получит новую РЛС с активной фазированной антенной решеткой

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Ми-8АМТШ "Терминатор"
Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представитель НТЦ "Заслон" рассказал, что готовится контракт на серийное производство радиолокационной станции

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Научно-технический центр (НТЦ) "Заслон" проводит летные испытания радиолокационной станции (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) СВ004-Э в интересах российской армии. Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" сообщил ТАСС представитель НТЦ "Заслон".

"Сейчас проводим испытания этой новой твердотельной РЛС с АФАР в интересах Вооруженных сил России. Готовится контракт на серийное производство станции", - сказал источник. По его словам, СВ004-Э предназначена для разных типов винтокрылых платформ, но в первую очередь она будет установлена на вертолеты Ми-8АМТШ.

Летные испытания РЛС с АФАР проводятся в тесном взаимодействии НТЦ "Заслон" с холдингом "Вертолеты России", который заинтересовался СВ004-Э после ее реального применения.

Собеседник агентства отметил, что разработка центра "Заслон" "не только отображает радиолокационные отметки, но и создает 3D-графику местности и метеообразований". Благодаря твердотельным приемо-передающим устройствам надежность СВ004-Э выросла в 5-10 раз.

РЛС с АФАР СВ004-Э предназначена для обнаружения наземных и надводных целей, поиска площадок для высадки десанта, обеспечения маловысотного пролета к точке высадки, информационного обеспечения специальных операций, радиолокационного обнаружения целей, вывода вертолета на цель, информационного обеспечения применения управляемого и неуправляемого вооружения, формирования полетного задания и целеуказания ракетам класса "воздух - поверхность". Также СВ004-Э может применяться для решения ряда гражданских задач.

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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