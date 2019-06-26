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26.06.2019
ТАСС

Борисов: успех испытаний С-500 позволяет начать поставки раньше запланированного

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Минобороны РФ

По словам вице-премьера, в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов системы

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Успешные испытания системы ПВО С-500 позволяют начать поставки в войска раньше, чем планировалось изначально, военные получат их в ближайшие годы. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы", - сказал Борисов

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", - отметил вице-премьер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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