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26.06.2019
Российская газета

На форуме "Армия-2019" представлены три проекта авианесущих кораблей

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Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Министерство обороны Великобритании/РИА Новости

Впервые открыто представлены три проекта авианесущих кораблей. Они отличаются техническим оснащением и набором летательных аппаратов.

Проекты можно увидеть на стенде "Крыловского государственного научного центра" на форуме "Армия-2019". Командованию ВМФ есть из чего выбирать проект будущего плавучего аэродрома.

Привлекает внимание легкий авианосец. На нем за счет принципиально новой формы корпуса и компоновки удалось достичь просто удивительных тактико-технических характеристик. По словам исполняющего обязанности генерального директора предприятия Павла Филиппова, "наши ученые разработали уникальную форму корпуса, так называемый "полукатамаран".

Аналогичных проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора.

Для сравнения, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн проектом предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов, в реальности их всегда было много меньше.

При относительно небольшом для плавучих аэродромов водоизмещении корабль обладает главным оружием авианосца - сбалансированным авиакрылом.

Новая форма корпуса позволила также значительно улучшить мореходность и снизить сопротивление движению на 20%. Это по-настоящему революционный прорыв. Ведь даже снижение сопротивления воды на 5% считается хорошим достижением.

Дальность плавания - 8000 миль, автономность - 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
АРМИ-20XX
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