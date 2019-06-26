Британские F-35B впервые совершили боевые вылеты

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B ВВС Британии впервые провели боевую операцию. Правительство Великобритании, два самолета совершили уже 12 боевых вылетов.

Утверждается, что F-35B и Eurofighter Typhoon вели воздушное патрулирование в Сирии и Ираке, передает ТАСС.

"Они с отличием прошли все испытания, и их первое боевое задание – существенный шаг в будущее для Соединенного Королевства", – заявил министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.

Самолеты вылетали с авиабазы Великобритании на Кипре.

Между тем, в начале 2019 года сообщалось, что Великобритания может отказаться от программы закупки истребителей F-35 Lightning II из-за дефицита финансирования в размере 9,2 млрд долларов. Программа покупки Великобританией 138 самолетов F-35 рассчитана на 10 лет.

Сергей Гурьянов