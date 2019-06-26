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26.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Британские F-35B впервые совершили боевые вылеты

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F-35B
F-35B.
Источник изображения: Mass Communication Specialist 3rd Class Matthew Freeman / U.S. Navy / Reuters

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B ВВС Британии впервые провели боевую операцию. Правительство Великобритании, два самолета совершили уже 12 боевых вылетов.

Утверждается, что F-35B и Eurofighter Typhoon вели воздушное патрулирование в Сирии и Ираке, передает ТАСС.

"Они с отличием прошли все испытания, и их первое боевое задание – существенный шаг в будущее для Соединенного Королевства", – заявил министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.

Самолеты вылетали с авиабазы Великобритании на Кипре.

Между тем, в начале 2019 года сообщалось, что Великобритания может отказаться от программы закупки истребителей F-35 Lightning II из-за дефицита финансирования в размере 9,2 млрд долларов. Программа покупки Великобританией 138 самолетов F-35 рассчитана на 10 лет.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Кипр
Сирия
Продукция
EF-2000
F-35
F-35B
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