Риски спецслужб Латвии не подтвердились - Даугавпилс купит тверские трамваи

Гордума Даугавпилса завершила проверку документации по закупке трамваев City Star совместного производства Тверского вагоностроительного завода и ПК "Транспортные системы". В ходе проверки не было выявлено нарушений, и трамваи будут поставлены заказчику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

"Первый тверской трамвай в сборочном цехе Санкт-Петербурга перед отправкой в Даугавпилс. Проверили всю документацию на предмет нахождения производителя в санкционных списках, чтобы не потерять доступное европейское финансирование, и дали сделке зеленый свет", - написал градоначальник.

В прошлом году полиция безопасности (ПБ) заявила, что хотя "прямых угроз в планах самоуправления Даугавпилса прибрести трамваи производства российского военно-промышленного комплекса не усматривается, эта сделка может отрицательно повлиять на международный имидж Латвии".

Самоуправление решило купить трамваи российского производства, которые муниципальному предприятию Daugavpils satiksme ("Даугавпилсское сообщение") поставит литовское предприятие Railvec. Как сообщили в гордуме, руководитель Daugavpils satiksme Роман Савицкий на презентации проекта на заседании городской думы утверждал, что от МИДа Латвии и ПБ получены на этот счет положительные ответы.

Между тем, в полиции безопасности сообщили, что дали оценку этим планам, и хотя "прямых угроз для безопасности государства или возможного нарушения санкционного режима в них не констатировано", ПБ обращает внимание на "другие риски для национальных интересов Латвии", которые может вызвать заключение этой сделки.