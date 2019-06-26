Войти
26.06.2019
Военно-промышленный курьер

Риски спецслужб Латвии не подтвердились - Даугавпилс купит тверские трамваи

559
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Гордума Даугавпилса завершила проверку документации по закупке трамваев City Star совместного производства Тверского вагоностроительного завода и ПК "Транспортные системы". В ходе проверки не было выявлено нарушений, и трамваи будут поставлены заказчику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

"Первый тверской трамвай в сборочном цехе Санкт-Петербурга перед отправкой в Даугавпилс. Проверили всю документацию на предмет нахождения производителя в санкционных списках, чтобы не потерять доступное европейское финансирование, и дали сделке зеленый свет", - написал градоначальник.

В прошлом году полиция безопасности (ПБ) заявила, что хотя "прямых угроз в планах самоуправления Даугавпилса прибрести трамваи производства российского военно-промышленного комплекса не усматривается, эта сделка может отрицательно повлиять на международный имидж Латвии".

Самоуправление решило купить трамваи российского производства, которые муниципальному предприятию Daugavpils satiksme ("Даугавпилсское сообщение") поставит литовское предприятие Railvec. Как сообщили в гордуме, руководитель Daugavpils satiksme Роман Савицкий на презентации проекта на заседании городской думы утверждал, что от МИДа Латвии и ПБ получены на этот счет положительные ответы. 

Между тем, в полиции безопасности сообщили, что дали оценку этим планам, и хотя "прямых угроз для безопасности государства или возможного нарушения санкционного режима в них не констатировано", ПБ обращает внимание на "другие риски для национальных интересов Латвии", которые может вызвать заключение этой сделки.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Россия
Похожие новости
07.05.2019
Основной этап "Весеннего шторма": в НАТО готовы к масштабным операциям
26.10.2018
НАТО оказалось нечего противопоставить самолетам России в Прибалтике
22.10.2018
"Россия строит ядерный бункер": США пугают Калининградом
20.12.2017
Союзники от страха
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
24.02.2016
Вашингтон завалил оружием Прибалтику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы