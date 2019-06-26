"Роскосмос" скрыл происшествие с "Союз МС-11"

Миссии российских пилотируемых кораблей "Союз МС" третий раз подряд сопровождают проблемы, пишет @joe_mckirdy в Twitter.

"У МС-9 был просверлен корпус одного из модулей, у МС-10 — изгиб штока [концевого выключателя одного из боковых блоков ракеты], приведший к разрушению центрального блока [ракеты], у МС-11 — проблемы с двигательной установкой", — отмечает пользователь.

Таким образом @joe_mckirdy прокомментировал твит космического эксперта Анатолия Зака, в котором сообщается о том, что НАСА подтвердило неполадки с "Союз МС-11". До этого Зак в Twitter написал, что о проблемах (выходе из строя первого коллектора и переключении на второй) сообщил один из членов экипажа, спускающийся в капсуле на Землю.

В ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы "Союз МС-11", организованной "Роскосмосом" и НАСА, космонавт Олег Кононенко сказал, что "прошла общая авария первого коллектора".

В "Роскосмосе" умолчали о инциденте, заявив лишь, что "после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)". "Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными", — заявили в госкорпорации.

Конструкция "Союз МС" предполагает наличие двух (основного и резервного) коллекторов для подачи топлива в двигательную установку спускаемой капсулы.