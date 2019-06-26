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26.06.2019
Известия.ru

На Марсе внезапно прекратился выброс метана

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Источник изображения: Фото: NASA

Ранее зафиксированный выбор метана в атмосфере Марса исчез и концентрация газа вернулась к обычным фоновым значениям. Это показали повторные измерения, проведенные американским марсоходом Curiosity, передает NASA.

"Уровень метана резко упал, до менее чем 1 частицы на миллиард. Это уровень, близкий к фоновым значениям, обычно фиксируемым Curiosity", — приводит сообщение организации "Газета.ру" во вторник, 25 июня.

Как пояснил член миссии марсохода Ашвин Васавада, "интрига с метаном" продолжается. По его словам, в NASA намерены продолжать измерения и "напрягать мозги", чтобы выяснить, как газ ведет себя в атмосфере Марса.

Ранее 22 июня об обнаружении марсоходом высокого содержания метана написала газета The New York Times. После получения измерений специалисты назначили дополнительные эксперименты. Предполагается, что метан был произведен недавно, так как этот газ разрушается относительно быстро.

На Земле метан формируется живыми организмами — бактериями, которые обитают в местах с невысоким содержанием кислорода и в пищеварительной системе некоторых животных. То есть открытие может указывать на существование жизни на Марсе. По другой версии, этот газ может содержаться глубоко под поверхностью планеты.

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