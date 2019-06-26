"Сотрудничество прозрачно": российские военные приехали в Венесуэлу

МИД России назвал цель прибытия российских военных в Венесуэлу

Военные из России прибыли в Венесуэлу, чтобы оказывать техническую помощь венесуэльским коллегам в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству, объяснили в МИД РФ. Таким образом ведомство прокомментировало появившуюся ранее в СМИ информацию об очередном прибытии из России военного самолета в Боливарианскую Республику.

Российские военные прибыли в Венесуэлу в понедельник, 24 июня, чтобы продолжать работы по обслуживанию военной техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Со всех точек зрения это сотрудничество прозрачно и транспарентно, оно не несет никаких элементов дестабилизации региональной или какой бы то ни было обстановки. Попытки спекулятивно разогревать эту тему недобросовестны", - объяснил Рябков.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов, сообщило, что в Венесуэлу прибыл самолет ВВС РФ. По данным агентства, Ил-62 с номером RA-86496 заметили в международном аэропорту Майкетии рядом с Каракасом.

Этот же борт прилетал в Венесуэлу в тот же аэропорт в марте вместе с Ан-124. Об этом сообщал в своем твиттере местный журналист Хавьер Майорка. По его словам, на этих самолетах прилетели порядка ста российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Руководитель отдела международных связей венесуэльской армии вице-адмирал Марианни Мата и представители посольства России встретила их в президентской ложе аэропорта.

Сообщалось, что самолеты доставили 35 т груза.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп во время встречи с Фабианой Розалес - женой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо - заявил, что российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы. "Россия должна оттуда убраться", - сказал он. На вопрос, каким образом США намерены добиваться этого, Трамп ответил: "Посмотрим. Все варианты возможны".

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, призвал Москву прекратить поддержку президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и перейти на сторону Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. Он посоветовал Москве присоединиться к другим странам по всему миру ради восстановления свободы венесуэльцев.

По его словам, Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Боливарианскую Республику как нежелательную провокацию.

В российском МИДе напомнили, что Москва и Каракас в 2001 году подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что дальнейшие действия в рамках этой договоренности не требуют согласования с венесуэльским парламентом.

Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль также пояснил, что новые военные миссии из России могут прибыть в Венесуэлу в рамках существующих договоренностей.

Он подчеркнул, что находящиеся в стране российские военные "пробудут там, сколько потребуется для поддержания в рабочем состоянии всей военной техники". При этом точной даты окончания их работы он не назвал.

Об отбывании российских военных из Венесуэлы стало известно от американских журналистов. The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, 3 июня сообщил, что российские специалисты, которые занимались подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку оружия корпорацией "Ростех", начали покидать Боливарианскую Республику. Если не так давно в стране находились 1 тыс. военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков, уточило издание.

Его собеседники объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что действующее венесуэльское правительство ввиду сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам.

Поскольку именно Россия гарантировала предотвращение иностранной интервенции в Венесуэле, отъезд ее советников ставит Николаса Мадуро в непростое положение, написали в WSJ.

При этом источник издания, близкий к российскому правительству, объяснил, что в "Ростехе" взвесили все за и против и признали, что поддерживать Мадуро больше не имеет смысла, поскольку "сражение проиграно". По этой же причине было принято решение не строить предприятие по производству автоматов Калашникова.

По словам собеседника WSJ, что приезд в Венесуэлу в марте 99 российских военных советников был политическим сигналом, так как к этому времени в "Ростехе" уже шли разговоры, чтобы свернуть сотрудничество с Каракасом.

Вместе с тем существует вероятность, что российские военные специалисты еще отправятся в Боливарианскую Республику. Об этом 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

Он отметил, что у России еще есть обязательства по ранее поставленной военной технике.

"Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше (специалистов), сколько необходимо", - пояснил Щетинин.

Лидия Мисник