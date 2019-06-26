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26.06.2019
Российская газета

Российские инженеры разработали уникальную маску индивидуальной защиты

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Источник изображения: rg.ru

Российскими инженерами разработана маска индивидуальной защиты, эффективная против любых типов микроорганизмов (включая туберкулезную палочку), спор плесени и грибов, бактерий, вирусов. Впервые она представлена на форуме "Армия-2019".

Это, пожалуй, первый случай, когда маска одного типа может одинаково успешно применяться в медицинских учреждениях, фармацевтике, а также в горнодобывающей, металлургической и химической отраслях, в животноводстве и пищевой промышленности. Как утверждают ее создатели, аналогов в мире действительно нет.

Сконструировали ее и после тщательных испытаний подготовили к промышленному производству на Раменском приборостроительном заводе. Как пояснили специалисты, в основу новой разработки легла уникальная технология "ТИОКРАФТ", которая сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующей их инактивацией в присутствии мягкого ультрафиолетового излучения и катализатора на основе фотокаталитического элемента. Фильтрующий элемент выполнен из спеченных кварцевых шариков с нанесенным на их поверхность катализатором - ультрадисперсным порошком диоксида титана. Эффективная микробиологическая защита обеспечивается полным разложением любого органического загрязнителя на поверхности элемента.

Фотокаталитический элемент маски обеспечивает защиту и от любых летучих органических соединений, в том числе фенола, формальдегида, а также озона и окислов азота. Помимо этого, маска защищает от неприятных запахов органической природы.

Работа респиратора-полумаски возможна от автономного источника питания. Накопление влаги внутри маски сводится к минимуму, благодаря центральному клапану, а нескользящие ремни, регулируемые в четырех позициях, обеспечивают надежное крепление.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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