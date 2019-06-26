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26.06.2019
Российская газета

На "Армии-2019" представили новые танковые снаряды "Манго-М" и "Свинец-2"

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Источник изображения: Антон Тушин/rostec.ru

Новые подкалиберные бронебойные снаряды "Свинец-2" и "Манго-М" пробивают броню до трехсот миллиметров толщиной. Разработаны они специалистами концерна "Техмаш". Увидеть их можно на экспозиции концерна в рамках форума "Армия-2019".

Снаряды имеют калибр 125-мм и предназначены для стрельбы из гладкоствольных танковых пушек Д-81. Они способны эффективно поражать все виды бронированных целей и хорошо защищенные огневые точки на расстоянии более двух километров.

"Манго-М" - это экспортно-ориентированный выстрел. Одним из его главных преимуществ является полная совместимость с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90, что не требует внесения конструкционных изменений. По словам гендиректора концерна Владимира Лепина, это может сыграть ключевую роль в выборе данного боеприпаса нашими иностранными партнерами, на вооружении которых стоят современные танки российского производства.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А46
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
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