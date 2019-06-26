Россия продлила контракт на обслуживание парка истребителей МиГ-29 ВВС Словакии

ЦАМТО, 25 июня. Россия заключила со Словакией контракт на комплексное обслуживание ранее поставленных истребителей МиГ-29, подтвердил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Сегодня мы предлагаем нашим партнерам и абонентское обслуживание. Недавно продлен контракт на МиГ-29 ВВС Словакии", – сказал он в эфире телеканала "Звезда" в рамках форума "Армия-2019", передает "РИА Новости".