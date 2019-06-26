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26.06.2019
ЦАМТО

Россия продлила контракт на обслуживание парка истребителей МиГ-29 ВВС Словакии

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МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: http://www.telenir.net/

ЦАМТО, 25 июня. Россия заключила со Словакией контракт на комплексное обслуживание ранее поставленных истребителей МиГ-29, подтвердил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Сегодня мы предлагаем нашим партнерам и абонентское обслуживание. Недавно продлен контракт на МиГ-29 ВВС Словакии", – сказал он в эфире телеканала "Звезда" в рамках форума "Армия-2019", передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Продукция
МиГ-29
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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