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26.06.2019
ЦАМТО

Промсвязьбанк нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд. рублей

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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник изображения: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ЦАМТО, 25 июня. Промсвязьбанк нарастил портфель кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса почти до 250 млрд. руб. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"У нас портфель оборонно-промышленного комплекса растет, сейчас он составляет почти 250 млрд. руб. – это разные сферы, разные отрасли военной промышленности", – сказал П.Фрадков в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Глава банка напомнил, что согласно стратегии, банк возьмет на сопровождение до 70% всего гособоронзаказа. "На данный момент мы сопровождаем около 40%", – добавил он.

П.Фрадков подчеркнул, что банк наращивает свои возможности не только в оборонном секторе, но и в корпоративном направлении, в секторе МСП и розничных продуктах.

Как напоминает "РИА Новости", Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.

На текущий момент российские банки передали кредиты оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд. руб.

По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 трлн. руб. вместе с соответствующим капиталом, передает "РИА Новости".

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Росимущество
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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