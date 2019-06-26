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26.06.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт предложил модернизировать Як-130 для экспорта

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Учебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 25 июня. Рособоронэкспорт предлагает корпорации "Иркут" модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 для продвижения на международном рынке.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Сегодня большой популярностью пользуется самолет Як-130. Мы видим немножко вперед, предлагаем корпорации "Иркут" машину модернизировать, сделать ее более привлекательной, с локатором, с легким вооружением, с авиационными средствами поражения, с правильной логистической и сервисной составляющей", – сказал он в эфире телеканала "Звезда" в рамках форума "Армия-2019".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Як-130
Компании
ИРКУТ НПК
РОЭ
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Михеев Александр
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