Шойгу: зарубежное участие в форуме "Армия" значительно расширилось за пять лет

Как отметил глава Минобороны, в 2019 году свыше 1,3 тыс. предприятий представляют на мероприятии 27 тыс. образцов своей продукции

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия" за пять лет своей истории существенно расширил иностранную составляющую, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Значительно расширилась и иностранная составляющая форума. За пять лет только количество официальных военных делегаций увеличилось более чем в три раза. Больше представлено и национальных экспозиций. В этом году их подготовили 10 иностранных государств", - сказал Шойгу во вторник на церемонии открытия "Армии-2019".

Он напомнил, что "первооткрывателями новой выставочной площадки в 2015 году стали 818 компаний, которые презентовали около 7,5 тыс. своих разработок". "Сегодня уже свыше 1,3 тыс. предприятий представляют здесь 27 тыс. образцов своей продукции. Стала более насыщенной научно-деловая программа", - сказал Шойгу.

"Помимо этого для участников и гостей форума в музейном комплексе парка "Патриот" и на аэродроме Кубинка развернуты выставки, посвященные миротворческой деятельности российской военной группировки в Сирии", - сообщил министр.

Характеризуя форум, он отметил, что "за довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса".

Министр объявил форум "Армия-2019" открытым, пожелав "участникам успешной работы, а посетителям - отличного настроения и незабываемых впечатлений".