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26.06.2019
Российская газета

Вертолет Ми-35М получит бортовой пулемет "Корд" и ракеты С-13

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Источник изображения: rg.ru

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" состоялась презентация новой версии транспортно-боевого вертолета Ми-35М. Авиазавод-изготовитель предложил дополнительно оборудовать вертолет крупнокалиберным пулеметом "Корд" в грузовой кабине и неуправляемыми ракетами калибра 122-мм С-13. Машина оснащена двигателями с увеличенным до 6000 часов ресурсом и устройством для гашения вибрации.


Об этом "РГ" сообщил директор по специальным проектам ПАО "Роствертол" Андрей Варфоломеев.

- Ми-35М может использоваться не только как ударный вертолет для уничтожения бронетехники и танков, но и десантно-транспортный. В его кабине возможна перевозка восьми десантников в полной экипировке, а случае необходимости: два раненых и один медицинский работник, - рассказал представитель завода.

Фюзеляж машины подвергся изменениям - на правой стороне модернизированной версии грузовой кабины на турели установлен бортовой пулемет "Корд". Вертолет также может дополнительно быть оснащен новыми ракетами калибра 122-мм С-13. Ми-35М имеет также круглосуточную обзорно-прицельную станцию с дальностью обнаружения целей до десяти километров. Машина теперь может применяться в ночных условиях.

Таким образом, после модернизации Ми-35М имеет мощное вооружение, которое ставит его в линейку самых современных ударных вертолетов мира. Вертолет имеет подвижную двухствольную 23-мм пушку, противотанковые ракеты "Атака", неуправляемые реактивные снаряды калибра 80-мм и 122-мм, а также авиабомбы.


Николай Грищенко

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