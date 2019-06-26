Японский зонд "Хаябуса-2" совершит вторую посадку на астероид Рюгу в июле
Pонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © JAXA via AP
Предполагается, что аппарат приземлится в созданном им в апреле кратере или поблизости от него
ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), находящийся вблизи отдаленного астероида Рюгу, в июле совершит вторую по счету посадку на это космическое тело с целью взять с него образцы пород.
Об этом сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Предполагается, что аппарат приземлится в созданном им в апреле кратере или поблизости от него, поскольку в этом месте забор грунта осуществить наиболее легко. Снижение зонда с орбиты на расстоянии 20 км от астероида начнется 10 июля и займет около 25 часов. Сама посадка, соответственно, запланирована на следующий день.
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