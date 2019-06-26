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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Концерн "Автоматика" представил новый комплекс противодействия беспилотникам

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Мобильный комплекс противодействия БЛА "Сапсан-бекас" разработки АО "Концерн "Автоматика" (Москва)
Мобильный комплекс противодействия БЛА "Сапсан-бекас" разработки АО "Концерн "Автоматика" (Москва).
Источник изображения: www.cnews.ru

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") впервые представил на форуме "Армия-2019" мобильный комплекс "Сапсан-бекас", предназначенный для обнаружения и противодействия беспилотникам.

"Сапсан-Бекас" способен как в ручном, так и в автоматическом режиме противодействовать БЛА в широком частотном диапазоне - от 400 МГц до 6 ГГц. Благодаря установке комплекса на автомобильное шасси он является высокоманевренным - это ключевое требование для силовых структур", - сообщил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Отмечается, что комплекс превосходит по тактико-техническим характеристикам аналогичные российские и зарубежные аналоги, существующие на данный момент.

"Система обнаруживает беспилотник на расстоянии до 10 км, отслеживает его передвижение и выводит из строя на расстоянии более 6 км, подавляя средства связи и управления БЛА", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав комплекса "Сапсан-Бекас" входят подсистемы радиотехнического обнаружения и пеленгации дронов, активной радиолокации и видео- и оптикоэлектронного сопровождения, а также подсистема радиоподавления "Луч", также представленная на форуме впервые.

"Луч" воздействует на каналы навигации, управления и передачи информации беспилотника, излучая помехи одновременно в одиннадцати диапазонах. Система работает по принципу "свой-чужой" - "Луч" не оказывает воздействие на БЛА, информация о которых заранее внесена в базу данных комплекса. При этом подсистема может работать не только в составе комплекса, но и автономно", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, государственные испытания комплекса "Сапсан-Бекас" запланированы на осень 2019 года, после их прохождения концерн "Автоматика" сможет приступить к поставкам комплекса силовым структурам.

В настоящее время концерн готов начать поставки гражданским заказчикам в необходимой для него комплектации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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АРМИ-20XX
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