Ростех повысит точность реактивной артиллерии

Госкорпорации Ростех представила новую систему наведения для 122-мм реактивных снарядов РСЗО, состоящих на вооружении российской армии. Разработка, получившая имя ОУ-122, повышает точность стрельбы до 10 метров. Устройство впервые демонстрируется на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.

Система наведения ОУ-122 позволяет автоматически определять местоположение и оптимальную траекторию для 122-мм реактивных снарядов РСЗО. Точное наведения обеспечивается путем коррекции данных инерциальной навигационной системы, управляющей снарядом, сигналами спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Это позволяет повысить точность следования по заданной траектории до 10 метров на всей дальности полета снаряда.

Отсек управления ОУ-122 полностью совместим с различными модификациями 122-мм снарядов РСЗО, такими как «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Град». Устройство устанавливается на штатный взрыватель непосредственно перед боевым применением. Доработка снаряда при этом не требуется. Время подготовки к пуску составляет не более 10 минут. Для ввода координат цели в ОУ-122 применяется аппаратура подготовки и передачи полетного задания.