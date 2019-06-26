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26.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названа сумма планируемых на "Армии-2019" контрактов

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Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Шугаев Дмитрий Евгеньевич.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев во вторник в эфире телеканала "Звезда" сообщил, что Россия планирует подписать на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" контракты на сумму более 300 млн долларов.

"На этой площадке мы будем подписывать и контракты. Если в прошлом году было порядка 300 млн долларов общая стоимость контрактов, в этом году это будет больше", – передает ТАСС слова Шугаева.

Тем временем глава Ростеха (госкорпорация включает "Рособоронэкспорт") Сергей Чемезов заявил на форуме "Армия-2019" во вторник, что РОЭ планирует в 2019 году экспортировать больше оружия по сравнению с планом предыдущего года.

"В этом году "Рособоронэкспорт" продаст продукции военного назначения чуть больше, чем по плану прошлого года. А в прошлом году мы продали оружия на сумму 13,7 млрд долларов, и тогда мы перевыполнили план", – передает РИА "Новости" слова Чемезова, не уточнившего, на каком уровне стоял прошлогодний план.

Напомним, ранее во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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