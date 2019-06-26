Западные санкции "подрезали" ГЛОНАСС

Западные санкции, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

"Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих. Средства перераспределят на разработки по импортозамещению, заверили в правительстве", — отмечает издание.

По данным издания, речь идет о сокращении в 2019 году финансирования в размере 12,9 миллиарда рублей, изначально предусмотренного федеральной целевой программой (ФЦП) "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", из которых 6,9 миллиарда полагалось "Роскосмосу", а остальное — Минобороны.

Теперь часть данных денежных средств (7,05 миллиарда) предлагается направить на развитие ГЛОНАСС, в частности, на формирование "страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К2".

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что таким образом "идет внутреннее перераспределение средств на отечественные опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения".

В апреле сообщалось, что завершение эксплуатации тяжелых ракет "Протон-М" и неготовность создаваемых им на замену носителей "Ангара-А5" привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

В апреле того же года гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

В настоящее время масса спутника "Глонасс-К" российской глобальной навигационной системы равняется 1,4 тонны. Такие космические аппараты составляют основу ГЛОНАСС. Масса современного космического аппарата, "Глонасс-К1", приближается к одной тонне. Масса спутника "Глонасс-К2", отличающегося уменьшенной долей иностранных комплектующих, сопоставима с массой "Глонасс-К".