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26.06.2019
Lenta.ru

Западные санкции "подрезали" ГЛОНАСС

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Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Западные санкции, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

"Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих. Средства перераспределят на разработки по импортозамещению, заверили в правительстве", — отмечает издание.

По данным издания, речь идет о сокращении в 2019 году финансирования в размере 12,9 миллиарда рублей, изначально предусмотренного федеральной целевой программой (ФЦП) "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы", из которых 6,9 миллиарда полагалось "Роскосмосу", а остальное — Минобороны.

Теперь часть данных денежных средств (7,05 миллиарда) предлагается направить на развитие ГЛОНАСС, в частности, на формирование "страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К2".

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что таким образом "идет внутреннее перераспределение средств на отечественные опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения".

В апреле сообщалось, что завершение эксплуатации тяжелых ракет "Протон-М" и неготовность создаваемых им на замену носителей "Ангара-А5" привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

В апреле того же года гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

В настоящее время масса спутника "Глонасс-К" российской глобальной навигационной системы равняется 1,4 тонны. Такие космические аппараты составляют основу ГЛОНАСС. Масса современного космического аппарата, "Глонасс-К1", приближается к одной тонне. Масса спутника "Глонасс-К2", отличающегося уменьшенной долей иностранных комплектующих, сопоставима с массой "Глонасс-К".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ангара
Глонасс-К
Протон-(К)М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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