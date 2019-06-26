Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода

Как сообщается, на открывшемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019" АО "Брянский автомобильный завод" (БАЗ), входящее в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", демонстрирует новое корпусное шасси с колесной формулой 8х8 собственной разработки.

В экспозиции форума "Армия-2019" образец данного шасси представлен в качестве колесной базы нового варианта боевой машины 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М "Тор-М2".

Новый вариант боевой машины 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М "Тор-М2", выполненный на новом корпусном шасси с колесной формулой 8х8 разработки АО "Брянский автомобильный завод", в экспозиции АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Евгений Ерохин / missiles2go.ru

Новый вариант боевой машины 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М "Тор-М2", выполненный на новом корпусном шасси с колесной формулой 8х8 разработки АО "Брянский автомобильный завод", в экспозиции АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Евгений Ерохин / missiles2go.ru