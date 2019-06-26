Войти
26.06.2019
ТАСС

На "Армии-2019" представили серийный Ми-28НМ и модернизированный Ка-52

493
0
0
На боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в Латинской Америке уже обратили внимание.
На боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в Латинской Америке уже обратили внимание.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

"Вертолеты России " уточнили, что Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представил первый серийный боевой вертолет Ми-28НМ и модернизированный с учетом сирийского опыта Ка-52 в авиакластере Международного военно-технического форума "Армия-2019" на аэродроме Кубинка. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представляет на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший ударный вертолет Ми-28НМ и разведывательно-ударный вертолет Ка-52, доработанный с учетом опыта боевого применения. Представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника", - сообщили в холдинге.

Модернизированный "Ночной охотник" отличается увеличенной дальностью поражения целей, расширенным комплектом вооружения, дублированными органами управления, а также новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, значительно упрощающего работу экипажа. Кроме того, вертолет получил новые приборы ночного видения, которые "позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях".

В пресс-службе также сообщили, что представленный на статической экспозиции аэродрома "Кубинка" серийный вертолет Ка-52 доработан с учетом полученного опыта боевого применения. "Внесенные в конструкцию изменения позволили повысить автономность вертолета и увеличить дальность распознавания целей", - пояснили в "Вертолетах России".

В мае президент России Владимир Путин распорядился к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных Ми-28НМ. Также в мае заместитель министра обороны Алексея Криворучко сообщил, что Минобороны России планирует заключить контракт на поставку 114 модернизированных вертолетов Ка-52 уже в 2020 году.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы