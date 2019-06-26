ВВС Израиля намерены приобрести многоцелевые транспорты-заправщики КС-46 "Пегасус"

ЦАМТО, 25 июня. По информации израильских СМИ, Вооруженные силы Израиля близки к размещению заказа на поставку новых многоцелевых транспортов-заправщиков КС-46 "Пегасус" в рамках обновления парка самолетов данного типа ВВС страны.

Как сообщил 19 июня журнал IsraelDefense, ранее правительство Израиля направило в США официальное "письмо с запросом" (LoR) о возможности продажи двух самолетов KC-46. Запрос также предполагает наличие опциона на поставку шести дополнительных самолетов.

Соглашение на поставку пока не подписано. Известно, что Израиль рассматривает возможность покупки как KC-46, так и многоцелевого транспорта-заправщика на базе самолета A-330 компании Airbus, однако, предположительно, предпочтение отдается KC-46. В частности, в нескольких СМИ, включая IsraelDefense, еще в апреле 2019 года сообщалось, что правительство готовится направить в США запрос на поставку самолетов компании Boeing.

Предполагается, что Израиль должен получить первый KC-46 либо в 2022, либо в 2023 году. Помимо проекта поставки новых самолетов-заправщиков, МО Израиля оценивает возможность закупки новых истребителей и транспортных вертолетов. В частности, оцениваются варианты, предложенные компаниями Boeing и Lockheed Martin. Решение может быть принято в ближайшие месяцы.

В настоящее время ВВС Израиля эксплуатируют парк из четырех самолетов-заправщиков KC-130H "Геркулес" и 7 самолетов-заправщиков на базе "Боинг-707", переоборудованных компанией Israel Aerospace Industries.