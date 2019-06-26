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26.06.2019
Интерфакс-АВН

"Ростех" на "Армии-2019" впервые представляет модернизированный вертолет "Ночной охотник"

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Вертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ.
Источник изображения: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представляет на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" новейший ударный вертолет Ми-28НМ, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника". От базовой модели он отличается увеличенной дальностью поражения целей, расширенным составом вооружения, двойным комплектом управления, а также новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, значительно упрощающего работу экипажа. Установленные на вертолете новые системы ночного видения позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях, придавая дополнительные преимущества боевому вертолету", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс"

На статической экспозиции аэродрома "Кубинка" представлен серийный вертолет Ка-52, доработанный с учетом полученного опыта боевого применения данной машины, отмечает пресс-служба. Внесенные в конструкцию изменения позволили повысить автономность вертолета и увеличить дальность распознавания целей.

На аэродроме "Кубинка" также демонстрируется новейший военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой. Первый опытный образец Ми-26Т2В создан на предприятии "Роствертол", которое входит в состав холдинга "Вертолеты России".

"Форум "Армия" является для нас отличной возможностью обсудить с государственным заказчиком и партнерами по кооперации все вопросы, связанные с разработкой и производством военной техники. Мы представляем здесь наши новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, которые мы создавали с учетом требований Минобороны РФ, выработанных на основе реального боевого опыта", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.

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