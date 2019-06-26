В НАТО объяснили увеличение военных расходов подготовкой к отказу от ДРСМД

Увеличение военных расходов НАТО связано в том числе с подготовкой к отказу от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 25 июня.

Он напомнил, что решение об увеличении расходов было принято еще в 2014 году в ответ на размещение Россией ракеты 9М729 (SS-8), существование которой НАТО и США считают нарушением соглашения.

"Поэтому часть этого решения — это ответ на нарушения ДРСМД", — цитирует Столтенберга агентство ТАСС.

По его словам, сегодня НАТО реализует "крупнейшее со времен холодной войны" усиление своих возможностей, но при этом альянс не хочет новой гонки вооружений, пишет "РИА Новости".

Столтенберг также заявил о проведении на следующей неделе заседания Совета Россия – НАТО для обсуждения ДРСМД, пишет "Федеральное агентство новостей". Эту информацию подтвердила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, добавив, что Вашингтон предлагает назначить мероприятие на 5 июля и ждет ответа от Москвы. В МИД РФ подготовку заседания подтвердили, но дата пока не согласована.

В феврале 2019 года США первыми начали процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в якобы невыполнении пунктов соглашения. В Вашингтоне уверены, что ракета 9М729 нарушает условия договора.

При этом в Минобороны России все заявления опровергли еще в январе 2019 года, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

30 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в ДРСМД. 18 июня депутаты Госдумы приняли этот закон. Решение поддержали 417 депутатов, один воздержался. Предположительно, Совет Федерации рассмотрит документ 26 июня.

Документ состоит из трех пунктов. Первый предполагает приостановку действия ДРСМД, второй допускает возобновление действия соглашения с решения президента РФ, а третьим устанавливается, что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.