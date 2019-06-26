В 2018 году "Рособоронэкспорт" продал оружия на $13,7 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" продал оружия на сумму $13,7 млрд, а также заключил 1,1 тыс. контрактов на $20 млрд. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, российская техника поставляется в более чем 40 стран мира. Россия уверенно занимает второе место по производству и экспорту оружия в мире, добавил он.

"Несмотря на санкции, наш портфель заказов продолжает расти. Доля нашей страны в глобальном экспорте вооружений составила более 20%", — цитирует Чемезова "РИА Новости".

Ранее 25 июня сообщалось, что с июля текущего года Турция начнет принимать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В начале мая Чемезов указал на готовность России к сотрудничеству с Анкарой в случае ее желания закупить боевой самолет пятого поколения Су-57.