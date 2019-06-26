Без "ГЛОНАСС" на обороноспособности России можно ставить крест

Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов "ГЛОНАСС-К" из-за ограничений на закупки зарубежных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.

Как сообщает РБК, такая информация содержится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Документ был принят Госдумой в первом чтении 18 июня. Как следует из этого документа, бюджетные расходы на федеральную целевую программу (ФЦП) "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 20122020 годы" сократят почти на 12,9 млрд руб. Из этой суммы 6,9 млрд руб. полагалось "Роскосмосу", еще 6 млрд - Минобороны в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России".

Невозможность изготовления "Глонасс-К" и создание наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС связаны с ограничениями "на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможностью ее оперативного замещения", - говорится в заключении.

При этом траты на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС вырастут на 7 млрд руб. Эту сумму потратят на формирование "страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства", в том числе для изготовления 11 космических аппаратов "Глонасс-К2".