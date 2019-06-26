"Роскосмос" не увидел нештатную посадку космонавтов

"Роскосмос" опроверг сообщение НАСА о возникновении нештатной ситуации при спуске капсулы пилотируемого корабля "Союз МС" с экипажем Международной космической станции (МКС) на Землю.

В опубликованном госкорпорацией сообщении говорится, что по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все его бортовые системы и агрегаты, включая комбинированную двигательную установку, отработали в штатном режиме.

"После полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)", — отмечает "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что, согласно комментатору НАСА, с двигателем пилотируемого корабля "Союз МС-11" при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация.