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26.06.2019
WarSpot

Украинская модернизация "Шилки"

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Источник изображения: warspot.ru

Украинская армия может вооружиться модернизированными зенитными самоходными установками. По данным портала censor.net.ua, зенитно-артиллерийский комплекс "Шилка" прошёл решающие ведомственные испытания и готов к опытной эксплуатации.

Модернизация проводилась заводом "Арсенал" и предусматривала установку новой радиолокационной станции и цифровой системы управления вместо аналоговой. Улучшения позволят экипажу "видеть" цели на дальности до 25 км, а также поражать их с большей вероятностью.

Испытания модернизированной установки 3СУ-23-4М-А1 "Шилка"

Завод "Арсенал" проводит опытно-конструкторскую работу по модернизации зенитной самоходной установки "Шилка" с 2015 года. Модификация 3СУ-23-4М-А1 — первый из трёх запланированных этапов по обновлению установок.

Сравнение улучшенной и базовой "Шилки".

Источник изображения: censor.net.ua

В рамках второго этапа на украинские "Шилки" планируют установить цифровую оптико-электронную систему управления огнём с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условия. Третьим этапом станет оборудование установок ракетами класса "земля-воздух".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Шилка
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1 комментарий
№1
26.06.2019 13:00
Так они еще и ГЛОНАССом хотят пользоваться? Эпично. А агрессор позволит?
+1
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