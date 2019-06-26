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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа

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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Кубинка. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" готова к возможному сокращению гособоронзаказа, увеличит долю гражданской продукции, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Пока объем закупок в целом сохраняется, но мы готовы к тому, что, возможно, будет и какое-то снижение в перспективе гособоронзаказа", - сказал Чемезов во вторник на открытии форума "Армия-2019".

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Ростех
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Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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