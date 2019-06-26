Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа

Кубинка. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" готова к возможному сокращению гособоронзаказа, увеличит долю гражданской продукции, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Пока объем закупок в целом сохраняется, но мы готовы к тому, что, возможно, будет и какое-то снижение в перспективе гособоронзаказа", - сказал Чемезов во вторник на открытии форума "Армия-2019".