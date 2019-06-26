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26.06.2019
ТАСС

Шойгу заявил о готовности России содействовать нормализации положения в Мали

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Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H)
Один из двух поставленных ВВС Мали из России новых боевых вертолетов Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H) во время демонстрации президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта. Бамако, 03.10.2017.
Источник изображения: twitter.com/presidencemali

Как добавил глава Минобороны, распространение группировок джихадистов началось в Западной и Центральной Африке после смены режима в Ливии

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Россия готова способствовать скорейшей нормализации положения в Мали и созданию там условий для прочного мира и стабильности. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны и по делам ветеранов Мали дивизионным генералом Ибрахимом Дахиру Дембеле.

"Готовы и далее, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, всемерно способствовать скорейшей нормализации положения у вас в стране, созданию условий для прочного мира и стабильности", - сказал Шойгу.

Он отметил традиционно дружественный характер отношений между Россией и Мали, 60-летний юбилей которых будет праздноваться в следующем году. "Рассматриваем накопленный за этот период солидный опыт взаимодействия как хорошую основу для активизации партнерства в различных областях", - добавил министр.

В свою очередь, глава военного ведомства Мали передал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны за поддержку Мали.

Корни проблемы

Как добавил глава Минобороны РФ, распространение многочисленных группировок джихадистов началось в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии.

"Корни проблем распространения оружия в Западной и Центральной Африке, появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии", - сказал Шойгу.

Он отметил, что ситуация в Сахаро-Сахеле, где сохраняется высокий уровень террористической угрозы, по-прежнему является серьезным вызовом для региональной безопасности.

"Желаем вашей стране скорейшего преодоления внутренних проблем и успеха в отражении натиска террористических сил извне", - сказал глава Минобороны.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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