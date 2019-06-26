Санкции не пугают? Почему Турция не откажется от С-400

Объяснена готовность Турции пожертвовать отношениями с США ради С-400

Турция не откажется от контракта на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и виной тому - отношения между Анкарой и Вашингтоном, утверждают СМИ. По мнению журналистов, одним из основных факторов их ухудшения являются разногласия сторон по ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас США собираются вводить санкции против Турции из-за С-400, а Анкара готовится отвечать на них.

Турция не собирается идти на уступки США в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в том числе из-за снижения доверия между Анкарой и Вашингтоном, утверждают журналисты The National Interest.

В материале они обратили внимание на несколько причин для сближения Турции и России в вопросе военных поставок.

Самой серьезной из них авторы назвали несовпадение позиций турецких и американских властей по ситуации в странах Ближнего Востока, что наиболее четко проявилось на фоне гражданской войны в Сирии.

В издании отметили, что США поддерживают курдские формирования на сирийской территории, но Анкара при этом считает их одной из основных угроз собственной безопасности. К тому же, угрозы Вашингтона разрушить турецкую экономику, если Турция нападет на курдов, демонстрируют, что американцы готовы пожертвовать союзником. На этом фоне как раз и наметилось активное сближение Турции с Россией, подчеркнули эксперты.

Они также указали, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана свои счеты с Вашингтоном. Турецкий лидер неоднократно обвинял американскую сторону в сотрудничестве с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которому вменяют организацию попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

К тому же, как подчеркнули в The National Interest, тот мятеж обнажил серьезную проблему - провал в защите: страна не могла отбиться от своих же американских истребителей, которые использовали заговорщики. Пробел в безопасности на фоне эмбарго на поставки оружия и множества конфликтов, в том числе в области запасов углеводородов в Средиземном море, указали турецкой стороне на то, что она должна создать неамериканскую систему противоракетной обороны, отметили в материале.

Турция действительно решительно настроена сохранить договор с Россией на поставку С-400. Недавно турецкий лидер подтвердил, что российские С-400 будут поставлены в июле. "Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце", - цитирует главу государства турецкий телеканал NTV.

При этом Вашингтон выступает категорически против такой сделки, и даже решил ввести за это санкции против своего союзника по НАТО. В первую очередь, они будут распространяться на участие Турции в проекте по созданию истребителей пятого поколения F-35.

Эти ограничительные меры уже начинают вступать в силу. Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс 11 июня сообщил агентству Reuters, что

турецкие летчики, которые обучались навыкам пилотирования F-35 на авиабазе "Люк" в США, прекратили тренировочные полеты.

"Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе "Люк" не летают. Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится", - сказал он.

В начале месяца американский постпред при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила в эфире телеканала CNBC, что Анкара должна выбрать что-то одно: либо российские ЗРК, либо американские истребители-бомбардировщики.

Но Анкару такие условия не запугали, и она даже выразила готовность ответить Вашингтону в случае применения против нее санкций.

"Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 14 июня на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

Он в очередной раз заверил, что Турция решительно настроена на приобретение С-400 и не намерена отказываться от этих планов. "По теме С-400 мы настроены решительно и отступать не намерены. Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией", - пояснил дипломат.

Чавушоглу подчеркнул, что на данном этапе отказ от контракта просто невозможен и не обсуждается.

Турецкая сторона готова заплатить любую цену за поставку ей этих систем, сказал он. Министр также вновь отметил, что ЗРК не несут никакой угрозы для НАТО.

Тем временем, санкционное давление со стороны США продолжается. Агентство Bloomberg 19 июня со ссылкой на три анонимных источника сообщило, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает введение трех дополнительных пакетов санкций в отношении Турции за покупку С-400.

По данным издания, особенно оживленно этот вопрос обсуждают в Совете национальной безопасности США, в Госдепе и министерстве финансов страны: там предлагают ввести ограничительные меры против турецких оборонных компаний, чтобы "покалечить и без того проблемную турецкую экономику".

В агентстве утверждают, что санкции могут ввести уже в июле, но Трамп пока медлит с принятием решения: он собирается сначала поговорить с турецким коллегой на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Сам Эрдоган усомнился, что США будут вводить санкции против Турции.

Он отметил, что Вашингтону следует хорошенько подумать, прежде чем накладывать ограничения на Анкару как страну-члена НАТО. При этом он предупредил: если Соединенные Штаты все-таки введут санкции, турецкая сторона ответит аналогичной мерой.

Говоря о возможности введения санкций в сделке по истребителям F-35, Эрдоган отметил, что если США это сделают, то Турция обратится в международные суды и будет добиваться возвращения своих инвестиций в эту программу.

Лидия Мисник