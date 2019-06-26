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26.06.2019
ТАСС

ВПК поставила заказчикам более 1,5 тыс. бронеавтомобилей "Тигр"

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Бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото
Бронеавтомобиль Тигр. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий, они успешно эксплуатируются в 16 странах мира

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) передала заказчикам более 1,5 тыс. многоцелевых бронеавтомобилей "Тигр". Об этом ТАСС на Международном военно-техническом форуме " Армия-2018" сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира", - сообщил Красовицкий.

По его словам, в мире существует более 80 различных модификаций боевых и специальных машин на базе "Тигра". "Еще два года назад их было 50", - добавил гендиректор ВПК.

Как сообщил ТАСС на форуме источник в белорусских Силах специальных операций (ССО), "Тигр" является самой эффективной легкой бронемашиной ССО республики. "Белорусский спецназ эксплуатирует три типа легких бронеавтомобилей - "Лис-ПМ" [белорусское обозначение бронемашин ВПК-233136 "Тигр"], МЗКТ-490100 и китайские "Богатыри" [DongFeng EQ2050 Mengshi, китайская копия американского автомобиля Humvee]. Из них именно "Лис-ПМ обладает самыми высокими показателями надежности и боеготовности", - сказал он.

По словам собеседника агентства, бронемашины "Лис-ПМ" частично поставлялись напрямую из России, а частично собирались по лицензии на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). "Всего ССО располагают порядка 10 единиц "Лис-ПМ" ", - добавил источник.

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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