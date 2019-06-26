В Китае представили автомобиль для воздушно-десантных операций

На 17-ой Китайской ярмарке технологий в Фучжоу (Восточный Китай) был представлен новый военный автомобиль, разработанный специально для проведения воздушно-десантных операций. Об этом сообщает китайское издание Global Times, взявшее комментарий у конструкторов.

Источник изображения: topwar.ru

Создатель машины, компания Xiaolong Auto, сравнивает ее с Mercedes-Benz Unimog, и считает, что новая модель превосходит американский HUMVEE. Китайская компания также полагает, что новая машина, получившая название XLW 2040I, сможет существенно усилить возможности китайской армии, расширив функциональность ее боевых подразделений в воздушно-десантных и авиа-миссиях.

Военный аналитик Вей Донгсу отмечает, что машины приспособлены для стоящих на вооружении КНР транспортных самолетов Y-8 и Y-9, а перспективный Y-20 сможет перевозить несколько подобных автомобилей одновременно.

Вооружение машины - копия советской зенитки

Машина оснащена спаренных артиллерийским орудием тип 87, являющемся копией советской зенитной установки ЗУ-23-2, но увеличенного калибра. Стандартный боекомплект составляет 480 снарядов, заявленная дальность стрельбы – до 4000 метров (по утверждению "Российской газеты" - не более 2500 м). Скорострельность орудия составляет 15 выстрелов в секунду. Заявляется, что дальность стрельбы, якобы, достигает 4000 м (на самом деле - не более 2500 м), скорострельность - 15 выстрелов в секунду.

Тип-87 способна уничтожать различные типы целей, летящих на низкой высоте, включая самолеты и крылатые ракеты.

Также компания производитель утверждает, что на XLW 2040I может быть установлено 10 различных типов вооружений, заявила, что на автомобиле могут быть смонтированы 10 различных типов оружия, включая 35-миллиметровую гаубицу и противотанковое безоткатное орудие.

Испытания пройдены

Опытные образцы транспортных средств успешно завершили летные испытания в войсковых соединениях Китайской Народно-Освободительной Армии. По словам руководства компании-разработчика, в самое ближайшее время машина будет официально принята на вооружение.

Компания также заявила, что изучает экспортный потенциал автомобиля на рынках Ближнего Востока и Африки, и займется поиском потенциальных заказчиков сразу, как только получит разрешение на экспорт от китайских властей.

Xiaolong Auto заявляет, что их новое транспортное средство способно преодолевать препятствия высотой до полуметра. Также оно способно преодолевать рвы глубиной 75 сантиметров, и двигаться вверх под уклоном 45 градусов. Максимальная скорость новой боевой машины доходит до 135 километров в час.