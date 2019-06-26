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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Совет Россия-НАТО на следующей неделе рассмотрит тему ДРСМД - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AFP 2019, ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Он также сказал, что если РФ не вернется к соблюдению условий ДРСМД, НАТО придется ответить

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Совет Россия-НАТО соберется на следующей неделе, чтобы обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы планируем провести встречу Совета Россия-НАТО на следующей неделе, чтобы поднять этот вопрос вновь", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что "де-факто Россия продолжает разрабатывать и размещать новые ракеты". Он отметил, что у России осталось всего пять недель, чтобы спасти ДРСМД.

Также генсек НАТО отметил, что ожидает от встречи Совета Россия-НАТО "честного и открытого диалога относительно ситуации с ДРСМД".

"Я ожидаю, что союзники по НАТО выразят свою обеспокоенность относительно нарушений со стороны России, но я должен четко сказать, что если Россия не вернется к соблюдению условий ДРСМД, то НАТО должна будет ответить", - сказал Столтенберг.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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