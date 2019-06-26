Главком ВМФ сообщил, что модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику

Кубинка. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику, сообщил "Интерфаксу" во вторник главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Пока мы идем по плану. Есть надежда на то, что планы мы выдержим", - сказал он на форуме "Армия-2019"

"Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" нуждаются в модернизации, а потенциал модернизации у них достаточно большой, - сказал Евменов.

25 марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

"Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение - ракеты "Калибр" и "Циркон".

"В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", - заявил тогда Мантуров.

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, "Циркона".

"Адмирал Нахимов" в настоящее время проходит ремонт на "Севмаше". Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил ранее "Интерфаксу", что модернизация крейсера будет завершена, ориентировочно, в 2022 году. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал он.

"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России, заявили ранее в Минобороны РФ. Военные сообщили, что планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.