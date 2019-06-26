Войти
26.06.2019
Интерфакс-АВН

Главком ВМФ сообщил, что модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику

642
0
+1
"Адмирал Нахимов"
"Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Кубинка. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" идет по графику, сообщил "Интерфаксу" во вторник главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Пока мы идем по плану. Есть надежда на то, что планы мы выдержим", - сказал он на форуме "Армия-2019"

"Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" нуждаются в модернизации, а потенциал модернизации у них достаточно большой, - сказал Евменов.

25 марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

"Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет", - сказал он, отвечая на вопрос, получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение - ракеты "Калибр" и "Циркон".

"В целом, модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", - заявил тогда Мантуров.

Современные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос", и, по некоторым данным, "Циркона".

"Адмирал Нахимов" в настоящее время проходит ремонт на "Севмаше". Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил ранее "Интерфаксу", что модернизация крейсера будет завершена, ориентировочно, в 2022 году. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал он.

"Адмирал Нахимов "в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России, заявили ранее в Минобороны РФ. Военные сообщили, что планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
АРМИ-20XX
Калибр КР
Похожие новости
24.04.2019
Глава ОСК не исключил оснащения крейсера "Адмирал Нахимов" ракетами "Циркон"
05.04.2019
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта получит мощное оружие - глава ОСК
26.03.2019
Раскрыты новые возможности крейсера "Адмирал Нахимов"
26.03.2019
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта сможет нести различные типы ракет - Мантуров
26.03.2019
ТАКР "Адмирал Нахимов" получит новые пусковые установки для ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы