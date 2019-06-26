"Крыловский ГНЦ" представил на форуме "Армия-2019" проект малого авианосца

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - "Крыловский государственный научный центр" представил на форуме "Армия-2019" новый проект малого авианесущего корабля, сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Павел Филиппов.

"Наши ученые разработали уникальную форму корпуса, так называемые "полукатамаран". За счет этой формы мы смогли создать на корабле относительно небольшого водоизмещения, порядка 44 тысяч тонн, увеличить поверхность палубы, и тем самым увеличить количество летательных аппаратов в сравнении с другими проектами на 25-30%", - сказал Филиппов в эфире телеканала "Звезда".