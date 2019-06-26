Появилось сравнение работоспособности российской и зарубежной техники в Арктике

Первый заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Зверев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" заявил, что оборудование концерна для Арктического региона рассчитано на работу при температуре минус 60 градусов, в то время как зарубежное – только на температуру минус 40.

По словам Зверева, вся техника, предназначенная для работы в Арктике, обладает улучшенными характеристиками в области низких температур.

"На сегодняшний день наша техника уже может работать в жестких условиях Арктики даже при температуре минус 60 градусов, тогда как во всем мире используется температурная планка минус 40 градусов", – передает ТАСС слова замгендиректора КРЭТ.

По словам Зверева, для использования в условиях холода вся техника имеет короткие сроки подготовки, тестирования и настроечных работ.

Напомним, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 "Урал".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике.

Дмитрий Зубарев