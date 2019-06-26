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26.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Появилось сравнение работоспособности российской и зарубежной техники в Арктике

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На территории российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
На территории российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Первый заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Зверев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" заявил, что оборудование концерна для Арктического региона рассчитано на работу при температуре минус 60 градусов, в то время как зарубежное – только на температуру минус 40.

По словам Зверева, вся техника, предназначенная для работы в Арктике, обладает улучшенными характеристиками в области низких температур.

"На сегодняшний день наша техника уже может работать в жестких условиях Арктики даже при температуре минус 60 градусов, тогда как во всем мире используется температурная планка минус 40 градусов", – передает ТАСС слова замгендиректора КРЭТ.

По словам Зверева, для использования в условиях холода вся техника имеет короткие сроки подготовки, тестирования и настроечных работ.

Напомним, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 "Урал".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
КРЭТ
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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