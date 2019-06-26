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26.06.2019
Известия.ru

Более 100 самолетов произведут в России в 2019 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В России в текущем году будет произведено 104 новых самолета и более 200 вертолетов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу", опубликованном во вторник, 25 июня.

"На 2019 год нами запланировано поставить заказчикам 104 самолета, в том числе 24 гражданских, и более 200 вертолетов", — отметил он.

Отмечается, что в 2018 году в России был произведен 121 самолет, включая 28 гражданских. Минобороны получило 50 новых боевых самолетов. Заказчиками получено 169 вертолетов российского производства.

Кроме того, Мантуров сообщил, что российский портфель экспортных оружейных заказов в ближайшие годы сохранится на уровне $50 млрд.

"Устойчивость портфеля экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения в нынешних условиях доказывает, что американские санкции как механизм недобросовестной конкуренции — неэффективны. Они могут немного усложнять процедуру расчетов, но спрос на наши изделия не снижается", — подчеркнул министр.

Ранее 12 июня Мантуров отчитался о работе специальных инвестиционных контрактов перед президентом России Владимиром Путиным. По его словам, за три года заключено 40 специнвестконтрактов на общую сумму 1 трлн руб., создано 20 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в разных отраслях промышленности.

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Страны
Россия
США
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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