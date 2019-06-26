SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету

Американская SpaceX с площадки 39A Космического центра Кеннеди (США) провела третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, сообщается в Twitter компании.

Носитель должен в течение шести часов вывести на три разные орбиты 24 космических аппарата, включая спутники в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США и космический парус.

После пуска пара боковых ускорителей успешно совершила мягкую вертикальную посадку.

По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, данная миссия является "самым сложным запуском компании".

В том же месяце сообщалось, что центральный блок, верхняя ступень и обтекатель запущенной ракеты произведены SpaceX недавно, тогда как пара боковых ускорителей (B1052 и B1053) использовались во втором пуске сверхтяжелой ракеты.

Первый старт Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. Второй пуск прошел в апреле 2019-го. В максимальной конфигурации носитель на низкую околоземную орбиту способен доставлять 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжелой ракетой.