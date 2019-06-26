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26.06.2019
WarSpot

Индия построит новые атомные субмарины

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Источник изображения: warspot.ru

В 2020-е годы индийский флот может вооружиться новыми атомными субмаринами. Вчера, 24 июня, портал indiatimes.com сообщил о том, что военное командование заключило с компанией Mishra Dhatu Nigam первый контракт в рамках программы SSN.

Проект перспективных атомных субмарин SSN был одобрен индийским правительством ещё в 2015 году, а два года спустя командование ВМФ Индии объявило о начале проектных работ. Вчера стало известно, что Дирекция военно-морского проектирования (Directorate of Naval Design) "достигла значительного успеха" в проектировании новых субмарин, а с первым из подрядчиков заключён контракт.

INS Arihant — первая индийская ядерная субмарина.

Источник изображения: indiatimes.com

Известно, что государственная компания Mishra Dhatu Nigam разработает для новых атомных субмарин специальное покрытие. Используемые материалы должны существенно превосходить покрытие первой индийской атомной субмарины INS Arihant и "будут удовлетворять требованиям флота по скорости и глубине погружения".

Стоимость разработки нового покрытия составит $14,4 млн, тогда как вся программа SSN, в рамках которой планируется построить шесть субмарин, предполагает затраты в размере $14,4 млрд. В отличие от типа Arihant, новые подлодки будут нести неядерное вооружение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Arihant
Ядерный щит
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