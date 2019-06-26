"Армия-2019": уникальная САУ 2С41 "Дрок" выстреливает 12 мин в минуту

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В Воздушно-десантных войсках России ожидают скорое поступление 82-мм САУ 2С41 "Дрок". В настоящее время один из экземпляров этой боевой машины впервые демонстрируется на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2019".

В свое время наше издание первым рассказало об этой во многом интересной машине. Мы внимательно следим за ее судьбой, поэтому очень интересно ознакомиться с реальной САУ.

Во время первой демонстрации "Дрока", когда их показывали еще в виде моделей, на "Армии-2017", на стенде ГРАУ, уменьшенная копия машины имела пулеметное вооружение, размещенное на башне. В то же время в экспозиции УВЗ был представлен вариант, где пулемет монтировался уже отдельно, в специальном дистанционно-управляемом модуле.

Как мы видим по фото, в серию пошел вариант, представлявшийся "Уралвагонзаводом".

Также на крыше 2С41 смонтированы специальные датчики комплекса оптико-электронного противодействия, а на башенке имеется "дивизион" специальных дымовых гранат на башне.

Максимальная дальность стрельбы - 6 км. Минимальная -100 м. Боекомплект - 40 мин. Скорострельность - 12 выстрелов в минуту. Экипаж- 4 человека. В качестве базы применен бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ".

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"