Новый Карибский кризис? Северный флот прибыл на Кубу

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

В порт Гаваны вошел отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом ВМФ России "Адмирал Горшков". Эта группа уже четыре месяца находится в походе, за время которого преодолела около 28 тыс. морских миль. У берегов Кубы за ними следил американский корабль.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом ВМФ России "Адмирал Горшков" зашел в порт столицы Кубы Гавана, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Моряки пробудут на Кубе до 26 июня.

В течение этого времени командование отряда планирует нанести визит руководству Вооруженных сил государства, а также побывать в нескольких музеях и на экскурсиях. Предполагается, что на корабле "Адмирал Горшков" побывает посол России на Кубе Андрей Гуськов.

За действиями российского фрегата у кубинского побережья следил американский корабль,

передает "Интерфакс" со ссылкой на данные системы слежения за передвижением судов AIS.

Там указано, что параллельным курсом с российской группой шел ракетный эсминец ВМС США "Джейсон Данэм" (USS Jason Dunham). Он начал следить за россиянами в Мексиканском заливе и следовал за кораблями Военно-морского флота России вплоть до Гаваны. Морскую границу Кубы "Джейсон Данэм" не пересек.

Накануне в пресс-службе Северного флота сообщили, что российские корабли подошли к побережью Кубы. При этом вместе с "Адмиралом Горшковым" в порт Гаваны не стал отправляться средний морской танкер "Кама", который продолжил путь к островам Тринидад и Тобаго.

Отряд Северного флота находится в походе уже на протяжении четырех месяцев: с 26 февраля этого года. С момента начала пути корабли преодолели около 28 тыс. морских миль (51,8 тыс. км). Нынешние маневры - первый дальний поход "Адмирала Горшкова".

Корабли, в частности, совершали заходы в порты африканского государства Джибути и столицу Шри-Ланки Коломбо. Отряд во главе с "Адмиралом Горшковым" также присутствовал в китайском порту Циндао, где участвовал в торжествах в честь 70-летия ВМС армии Китая.

На майские праздники североморцы оказались во Владивостоке. Позже они перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора.

Во время пребывания в Тихом океане, 24 мая, "Адмирал Горшков" провел в этой акватории учения по поиску подводных лодок. "Учения были проведены в центральной части Тихого океана юго-восточнее Гавайских островов", - заявили в пресс-службе Северного флота.

Фрегат искал подлодки с помощью бортового гидроакустического вооружения. В учениях также участвовал вертолет Ка-27, который во время полета применял опускаемую гидроакустическую станцию.

В пресс-службе уточнили, что боевые расчеты минно-торпедной части корабля отработали задачи, в ходе которых условно принуждали подлодки всплывать и применять противолодочное вооружение.

Отряд кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" также провел стрельбы, отработал задачи по противовоздушной обороне и по оказанию помощи судну, которое терпит бедствие.

Головной фрегат "Адмирал Горшков" был заложен в 2006 году и спущен на воду в 2010-м. В состав флота он вошел в прошлом году. Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тыс. т и могут нести до 16 "Калибров". Среди вооружения корабля - противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут".

Этот поход выявил некоторые несовершенства фрегата. Как указало The Drive, "Адмирал Горшков" проекта 22350 ВМФ России - самый современный российский боевой корабль, но он не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники.

"Отправка [в Карибское море] первого и пока единственного фрегата проекта 22350 явно призвана продемонстрировать новейшие возможности российского флота", - считают авторы статьи.

В публикации The Drive особенно обратило внимание на судно тылового обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер", которые сопровождают "Адмирала Горшкова".

"Состав отряда подчеркивает трудности, с которыми фактически сталкивается ВМФ России, по-настоящему распространяя свою силу далеко от берегов страны",

- констатировали в издании. "Николай Чикер" известен тем, что ранее принимал участие в буксировке единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", отметили в статье.

Вместе с тем The Drive признало, что "Адмиралу Горшкову" буксировочная техника пока не потребовалась.

Лидия Мисник