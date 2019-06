SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами

По данным телеканала ABC, на борту носителя находится прах 152 человек, который выпустят в открытый космос в металлических капсулах

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска, ставшего третьим для ракеты этого типа, ведется на сайте компании SpaceX.

Старт состоялся в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 мск). Спустя несколько минут произошло отделение двух боковых ускорителей, а затем - сброс первой ступени. Данные боковые ускорители уже использовались для вывода на орбиту саудовского спутника связи Arabsat 6A 11 апреля. В этот раз они впервые применяются в интересах ВВС США, отмечает SpaceX.

Первая ступень, оснащенная четырьмя раскладывающимися посадочными опорами, должна была опуститься на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") длиной 90 м и шириной 50 м. Спуск осуществлялся с помощью торможения двигателей и парашюта. SpaceX разработала такую технологию для сокращения стоимости запусков. Первая ступень ракеты-носителя ударилась о платформу, взорвалась и упала в море.

Два боковых ускорителя, отделившихся после разгона ракеты в атмосфере, благополучно вернулись на Землю - они сели на две площадки базы ВВС на мысе Канаверал.

Экспериментальное оборудование и прах в капсулах

Груз общим весом 3,7 тонны подготовлен исследовательскими лабораториями Министерства обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Миссия, получившая название STP-2, предусматривает размещение 24 аппаратов на трех различных орбитах. На борту находятся лаборатория DSX, предназначенная для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, группировка спутников (COSMIC-2) для изучения климата и ионосферы Земли, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

В частности, на лабораторию DSX возложена задача провести три эксперимента, включая измерение характера распределения заряженных протонов, электронов и плазмы в магнитосфере нашей планеты. Аппарат GPIM (The Green Propellant Infusion Mission) является составной частью программы NASA по разработке "зеленой" альтернативы применяемому в настоящее время ракетному топливу. Такой вариант должен позволить проводить заправку топливных баков безопаснее, быстрее и дешевле.

"Многоцелевой запуск STP-2 призван продемонстрировать возможности носителя Falcon Heavy и собрать важные данные для сертификации ракет в целях их использования для космических пусков в интересах обеспечения национальной безопасности", - подчеркивает SpaceX. Эта компания также совершенствует технологию и процедуру повторного применения отработанных боковых ускорителей.

Как сообщил телеканал ABC, на борту носителя находится прах 152 человек в металлических капсулах, которые будут выпущены в открытый космос. Такие услуги предоставляет компания Celestis Memorial Spaceflights, их стоимость составляет от $5 тыс. до $12,5 тыс..

Сверхтяжелая ракета

Falcon Heavy - двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy обходится примерно в $435 млн.

Впервые Falcon Heavy была запущена 6 февраля 2018 года. Тогда компания не смогла осуществить посадку первой ступени: она упала в океан, не долетев 100 м до платформы. В качестве полезной нагрузки использовался личный электромобиль основателя SpaceX Илона Маска - Tesla Roadster, который отправился в полет в направлении Марса. За рулем машины был размещен манекен в космическом скафандре.