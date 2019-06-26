На "Армии-2019" показали "иракскую" высокозащищенную БМП-3М с тепловизором

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Среди образцов бронетехники, демонстрирующихся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", выделяется вариант БМП-3М с более высоким, по сравнению с ранними версиями, уровнем защиты.

Эта модификация "Тройки" получила" дополнительные бронированные экраны и противокумулятивные решетки. Предпринятые меры повысили уровень защищенности, в том числе от гранат реактивных гранатометов. Данная версия имеется на вооружении иракской армии.

Еще одной особенностью машины является наличие тепловизонного прицела наводчика-оператора. Благодаря ему появилась возможность эффективного применения имеющегося комплекса вооружения в ночных условиях.

Также в боекомплект внедрены новые боеприпасы, например управляемая ракета и 100-мм осколочно-фугасный снаряд с улучшенными поражающими и точностными характеристиками.

Несмотря на то, что БМП несколько прибавила в весе, благодаря двигателю в 500 л.с. она может развивать по шоссе скорость до 70 км/ч. Также, по имеющимся данным, не утрачены возможности по форсированию водных преград. Если понадобится, такая боевая машина пехоты преодолеет вплавь любую реку или попавшийся на пути водоем.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"