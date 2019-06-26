Войти
26.06.2019
Вестник Мордовии

"Тигр" новейшего поколения привлек большое внимание гостей "Армии-2019"

532
0
+2

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум "Армия" мы традиционно начали с посещения стенда "Военно-промышленной компании".

Не было года, чтобы этот разработчик и производитель бронетехники не представил бы новинки на этой масштабной выставке. Вот и в этом году посетители "Армии-2019" смогут увидеть здесь "Тигр" нового поколения.

В самом деле, этот бронеавтомобиль является совершенно новой разработкой, внешне и внутренне он отличается от образца, который в настоящее время сходит с конвейера. Хотя, если приглядеться, в нем можно увидеть что-то и от других, более ранних разработок ВПК, таких как "Волк" и "Медведь". В принципе, это не удивительно. Пренебрежение прошлым опытом было бы не только странным, но и обременительным.

Новый "Тигр" стал несколько тяжелее, чем предшественник, сейчас он весит 9 000 кг. Ярославский дизель мощностью 240 л.с. может разгонять эту бронемашину по шоссе до 120 км/ч. При этом запас хода достигает 1 тыс. километров. Вместимость - до 8 человек.

Конструкторы основательно поработали над бронезащитой, существенно повысили стойкость к минам и фугасам, теперь этот российский "армейский хищник" может выдержать заряд в 6 кг тротила.

На бронеавтомобиль предусмотрена установка различного оружия, в том числе управляемого дистанционно.

Новый "Тигр" - не единственная новинка от ВПК, о них, как и других экспонатах "Армии-2019", мы обязательно подробно расскажем.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Волк
СПМ-3 Медведь
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
05.09.2016
Более 50 авиакомплексов ВКС отправили в Подмосковье на "Армию-2016"
29.08.2016
Александр Красовицкий: мы сделали "Тигр" более "зубастым", поставив на него пушку 30 мм
18.06.2015
Фирма из Франции будет производить колеса для бронированных машин в РФ
25.01.2013
Военным не подходит итальянское
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы