"Тигр" новейшего поколения привлек большое внимание гостей "Армии-2019"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум "Армия" мы традиционно начали с посещения стенда "Военно-промышленной компании".

Не было года, чтобы этот разработчик и производитель бронетехники не представил бы новинки на этой масштабной выставке. Вот и в этом году посетители "Армии-2019" смогут увидеть здесь "Тигр" нового поколения.

В самом деле, этот бронеавтомобиль является совершенно новой разработкой, внешне и внутренне он отличается от образца, который в настоящее время сходит с конвейера. Хотя, если приглядеться, в нем можно увидеть что-то и от других, более ранних разработок ВПК, таких как "Волк" и "Медведь". В принципе, это не удивительно. Пренебрежение прошлым опытом было бы не только странным, но и обременительным.

Новый "Тигр" стал несколько тяжелее, чем предшественник, сейчас он весит 9 000 кг. Ярославский дизель мощностью 240 л.с. может разгонять эту бронемашину по шоссе до 120 км/ч. При этом запас хода достигает 1 тыс. километров. Вместимость - до 8 человек.

Конструкторы основательно поработали над бронезащитой, существенно повысили стойкость к минам и фугасам, теперь этот российский "армейский хищник" может выдержать заряд в 6 кг тротила.

На бронеавтомобиль предусмотрена установка различного оружия, в том числе управляемого дистанционно.

Новый "Тигр" - не единственная новинка от ВПК, о них, как и других экспонатах "Армии-2019", мы обязательно подробно расскажем.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"