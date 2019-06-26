ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат

Он способен нести 32 крылатые ракеты

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представляет на открывающемся во вторник Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" линейку кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", в том числе многоцелевой фрегат проекта 22356, способный нести 32 крылатые ракеты.

В павильоне ОСК на форуме представлен макет многоцелевого фрегата проекта 22356. Его основные вооружение - 16 ракет "Калибр-НКЭ" и 16 противоракетных ракет "Яхонт" (экспортный вариант ракеты "Оникс").

Существующие фрегаты похожего проекта 22350, состоящие на вооружении ВМФ России, способны нести 16 ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

В линейке носителей "Калибров", представленных на форуме, также сторожевой корабль проекта 22500 (восемь ракет "Калибр-НКЭ"), малый сторожевой корабль проекта 20382 (восемь ракет "Уран-Э", "Калибр-НКЭ" или "Яхонт").

В линейке десантных кораблей представлены, в частности, большой десантный корабль (БДК) проекта 11711Э (экспортная версия БДК проекта 11711, головной корабль - "Иван Грен") с водоизмещением 6 тыс. 600 тонн, средней десантный корабль проекта 21810 с водоизмещением 1700 тонн. Последний способен перевозить пять основных боевых танков, а также 200 человек десанта, включая экипажи танков.

Форум "Армия-2019" будет работать до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.