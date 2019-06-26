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26.06.2019
ТАСС

Госиспытания бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году

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Бомба "Дрель"
Бомба "Дрель".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Новые кассетные боеприпасы сами выбирают цель и идентифицируют ее без вмешательства человека

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году. Об этом говорится в сообщении концерна "Техмаш" (входит в Ростех), распространенном во вторник на выставке "Армия-2019".

"Изделия по теме "Дрель" заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство", - сказал гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин, слова которого приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что универсальная планирующая бомбовая кассета ПБУ-500У СПБЭ, известная как "Дрель", стала ключевым экспонатом экспозиции концерна. Боеприпас разработан на базе НПО "Базальт" и "является пионерским для российских ВВС, реализующий принцип "пустил - забыл", отметил Лепин. "То есть новые кассетные боеприпасы не требуют вмешательства человека в режим прицеливания, они сами выбирают цель и идентифицируют ее. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные цели - бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки - и при этом полностью исключают наведение на гражданские объекты", - приводятся в сообщении слова гендиректора.

Длина "Дрели" составляет 3,1 м, диаметр - 0,45 м, масса - 540 кг. Она предназначена для круглосуточного и всепогодного применения без захода самолета-носителя в зону действия объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Все кассетные элементы запрограммированы на самоликвидацию, если они не сработали по заданной цели, чтобы после окончания боевых действий мирное население не подрывалось на этих боеприпасах.

Лепин отметил, что "данное изделие имеет большой модернизационный потенциал, позволяющий строить на его платформе авиационные средства поражения различного назначения".

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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